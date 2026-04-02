Logra Tatum su 1er. triple doble

MIAMI.- Jaylen Brown anotó 43 puntos, Jayson Tatum logró su primer triple-doble de la temporada y los Celtics de Boston se apoyaron en un primer cuarto récord para vencer el miércoles 147-129 al Heat de Miami.

Tatum terminó con 25 puntos, 18 rebotes y 11 asistencias por Boston, que anotó 53 unidades en el primer cuarto —un récord de la franquicia que igualó la segunda mayor cifra para un cuarto inicial en la historia de la NBA.

Sam Hauser sumó 23 tantos a la causa de los Celtics, que tienen marca de 31-0 cuando anotan al menos 117 puntos esta temporada y ostentan una foja de 10-1 en sus últimos 11 partidos posteriores a una derrota. Los Celtics llegaron a tomar una delantera de 27 puntos, pero luego vieron cómo la ventaja se reducía apenas a nueve al inicio del cuarto periodo. Boston (51-25) ocupa el segundo sitio en la Conferencia Este, a cuatro partidos del líder Detroit.

Bam Adebayo contabilizó 29 puntos y 10 rebotes por Miami, que igualó un récord de la franquicia al encestar 24 triples. El Heat ha logrado 24 triples en otras tres ocasiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Davion Mitchell anotó 21 tantos, mientras Tyler Herro y Pelle Larsson aportaron 18 cada uno. El mexicano Jaime Jaquez Jr. agregó 17 para el Heat (40-37).

Miami se mantuvo en el décimo puesto en la carrera del play-in del Este. El Heat está a medio partido de Orlando, octavo lugar, y de Charlotte, 9no, equipos con marca de 40-36.