López Obrador recibe a campeón de la UFC Brandon Moreno en Palacio Nacional (VIDEO)

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró interesado en el deporte de las artes marciales mixtas y "eso fue creo que algo bueno", aseguró Brandon Moreno, primer mexicano en conquistar un título de Ultimate Fighting Championship (UFC), tuvo un encuentro con titular del Ejecutivo en Palacio Nacional.

Al salir de una breve reunión, el deportista tijuanense confió en que los jóvenes se interesen en otro tipo de disciplinas deportivas, aunque reconoció que es difícil apostar a las artes marciales mixtas porque el mexicano no está muy familiarizado con este deporte.

"Primero dios (que los jóvenes pueden interesarse en otras disciplinas), creo que es difícil apostar a las artes marciales mixtas para el mexicano que no está acostumbrado".

Explicó en su encuentro con el presidente López Obrador le expuso en qué consisten las artes marciales mixtas.

"Entiendo que las artes mixtas a lo mejor en México no es un departe tan desarrollado como en Estados Unidos o en Brasil, que son potencia, pero quiero mostrar que los mexicanos somos muy buenos en los deportes de combate, tenemos cientos de campeones mundiales de boxeo, medallas de oro en taekwondo pero en las artes marciales mixtas es un deporte nuevo todavía, vamos por buen camino, hemos hecho cosas buenas".

Recordó que uno de los precursores de este deporte fue el mexicoestadounidense Cain Velásquez en 2014 quien trajo el departe al país.

"Ahora con un peleador que es 100% mexicano, que nació en Tijuana, que han pasado por las mismas condiciones que ha pasado el mexicano común, creo que se puede sentirse más identificado, sentir más empatía a lo que esto representa y eso puede causar que haya más generaciones dentro del deporte que intenten algo, que vean que se puede lograr".

Moreno refirió a él le costó mucho ganar del campeonato de la UFC, pero al final del día lo logró, eso es lo que cuenta y "eso es lo que quiero enseñarle a la gente".

"Fue una plática muy corta, donde le expuse que es el deporte, en qué consiste, obviamente también hay boxeo, hay muay thai, kick boxing, yuyitsu brasileño es un deporte demasiado amplio. El presidente se mostró interesado en el deporte y eso fue creo que algo bueno".

Moreno compartió que tuvo una entrevista con el boxeador Erik "El Terrible" Morales, "y para mí es un superguerrero, quién tuvo superguerras que Marco Antonio Barrera. Él mismo decía que ve las artes mixtas y se le hace un poco agresivo, que los lluevan al suelo, les aplican llaves, a veces es un poco impactante", reconoció.