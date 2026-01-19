Lorena Ramírez desafía el Hong Kong 100 Ultramarathon

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- México estará presente en el Hong Kong 100 Ultramarathon, una de las competencias con mayor prestigio en el planeta y que tiene como objetivo recorrer 100 kilómetros, con inicio en la península de Sai Kung y final en Tai Mo Shan, la montaña más alta de Hong Kong.

La prueba, que forma parte del circuito internacional de carreras de montaña y atrae a corredores de élite de todo el mundo, verá a la mexicana Lorena Ramírez en busca de la gloria en cada jornada.

Ramírez, ganadora del Premio Nacional de Deportes 2025 y convertida en una voz para las comunidades indígenas de nuestro país, enfrentará el terreno exigente, la humedad y las altas temperaturas que complicarán cada paso.

Con su vestido tradicional y sus sandalias de hule, Lorena iniciará el circuito el próximo 22 de enero y lo concluirá el 25 del mismo mes. En redes sociales ya anunció su presencia en China y expresó que se prepara para el momento de competir.

Lorena intentará mejorar lo realizado en 2025, edición en la que terminó en la posición 328 de la prueba femenil, en la que participaron más de dos mil atletas, con un tiempo final de 26:02:12 horas.

Tras cruzar la meta, la mexicana recibió el reconocimiento de los aficionados y de sus rivales, para luego ser atendida por el personal médico debido a las lesiones que presentó en sus pies.