México.- Cientos de atletas han pasado por los Juegos Olímpicos, pero solo pocos llegan a destacar por su talento y, por supuesto, por las medallas ganadas. Cuando son reconocidos, las marcas comienzan a buscarlos y poco a poco son la cara de grandes empresas como Nike, Adidas, Coca-Cola y más.

Después, cuando su época de atletas pasa, entran a otros negocios para aumentar su fortuna, la cual los coloca como los deportistas olímpicos más adinerados. En "De10.mx" de EL UNIVERSAL enlistaron a quienes conforman el Top 10 de este año.

Los 10 atletas olímpicos más ricos del 2021

1. Ion Tiriac

El rumano Ion Tiriac tiene un patrimonio neto, según "Forbes", de 1.7 billones de dólares. Participó en hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Innsbruck de 1964, en Austria, antes de cambiar al tenis. Su fortuna la tiene del deporte y otros negocios, como bancos, seguros, inversiones y aerolíneas.

2. Anna Kasprza

La danesa Anna Kasprza ha creado una fortuna de 1.3 billones de dólares. La jinete participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde acabó en cuarto lugar, y en Río 2016, donde acabó en sexta posición. Su fuente principal de ingresos es su empresa de zapatos Ecco, la cual vende sus productos en 90 países.

3. Floyd Mayweather Jr.

La leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr cuenta con 1.2 billones de dólares en el banco. Cuando apenas comenzaba en el deporte, ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Las mayores ganancias de su vida las ha obtenido de las peleas contra Conor McGregor, donde ganó 350 millones de dólares, y Manny Pacquiao, donde se llevó 300 millones de dólares.

4. Roger Federer

Roger Federer es un tenista profesional suizo muy conocido a nivel mundial, el cual tiene una fortuna de 450 millones de dólares. El atleta iba a participar en Tokio 2020, pero una lesión en la rodilla lo dejó fuera de competencia. Aun así, Federer ganó oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y plata en Londres 2012.

5. Serena Williams

Serena Williams, con 225 millones de dólares como patrimonio neto, tiene cuatro medallas olímpicas de oro, una de los Juegos de Sídney 2000, otra de Pekín 2008 y dos más de Londres 2012. La estadounidense se lleva 20 millones cada año por contratos comerciales con Nike, Wilson, Pepsi, IBM y otros.

6. Caitlyn Jenner (antes Bruce Jenner)

Caitlyn Jenner ganó la medalla de oro en el decatlón masculino de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Aunque como deportista fue apoyada por Coca-Cola, su verdadera riqueza de 100 millones de dólares la obtuvo del programa familiar "Keeping Up With the Kardashians".

7. Georgina Bloomberg

Georgina, hija del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, tiene una fortuna de 100 millones de dólares. La ecuestre formó parte de la escuadra estadounidense en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Tiene una fundación para recolectar ropa usada y donarla a sus colegas que lo necesiten.

8. Usain Bolt

El jamaicano Usain Bolt es un atleta famoso por su velocidad. Aunque ya se retiró, nadie olvida sus carreras que lo llevaron a ganar ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos: dos en Pekín 2008; tres en Londres 2012, y tres en Río 2016.

Gracias a marcas como Puma, Gatorade, Visa, Virgin Media y Hublot, ha logrado hacer un patrimonio neto de 90 millones de dólares. Además es dueño de una empresa de alimentos y bebidas, de nombre Tracks & Records.

9. Michael Phelps

Michael Phelps, también conocido como "el tiburón de Baltimore", tiene el récord de más medallas olímpicas ganadas en la historia con 28, de las cuales 23 son de oro. Como nadador su cuenta bancaria aumentó 2 millones de dólares, pero gracias a la publicidad esa suma creció a 9.8 millones de dólares. En total tiene un patrimonio neto de 80 millones.

10. Shaun White (Estados Unidos)

Shaun White, deportista estadounidense de patinaje y snowboard, tiene una fortuna de 60 millones de dólares. Con tres medallas olímpicas, cada año gana alrededor de 10 millones en patrocinios con Red Bull, T-Mobile, Sony, entre otras marcas. También incursionó en la actuación y en los videojuegos.