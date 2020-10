Los 10 principales fichajes más recientes en el futbol de Europa

Cerró esta atípica ventana de contrataciones de verano en Europa y muy pocos fichajes rimbombantes se dieron. Ni Kylian Mbappe fue al Real Madrid, ni Lautaro Martínez al Barcelona, y ni los mexicanos Jesús Manuel Corona, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Hirving Lozano, Diego Laínez y Andrés Guardado salieron de sus equipos.

Un mercado deprimido que tuvo en estas 10 transacciones lo mejor del verano:

1. Luis Suárez: del Barcelona al Atlético de Madrid: El uruguayo dramatizó la novela más tétrica del verano. Se separó de su incondicional amigo, Leo Messi a fuerza, porque así lo quiso el presidente Josep María Bartomeu. Jugará en su sexto club como profesional, quinto en Europa.

2. Leroy Sané: del Manchester City al Bayern de Munich: Jugador alemán que regresa a la Bundesliga después de su paso por la Liga Premier. Inició en el Schalke 04 y de ahí su paso con el Manchester fue tan bueno que llegó a la selección Alemana, donde disputó la Euro 2016.

3. Edinson Cavani: del PSG al Manchester United: Llegó Cavani a Old Trafford. El jugador uruguayo que a los 33 años todavía aspira a ser uno de los referentes goleadores en Europa. Después de jugar en Danubio emigró a Italia donde jugó con el Palermo y Napoli para afianzarse en Francia con el PSG.

4. James Rodríguez: del Real Madrid al Everton: Salió del Real Madrid y de inmediato regreso el brillo para el colombiano que bajo las ordenes de Carlo Ancelotti renació en Europa. El Everton se llevó a un muy buen mediocampista maltratado por el Madrid.

5. Donny Van de Beek: del Ajax al Manchester United: Maravilló al mundo hace un par de años jugando con el Ajax esa Champion League legendaria para los holandeses. Sale de su país por primera vez en su carrera para ir a la Premier.

6. Arthur Melo: del Barcelona a la Juventus: 72 millones de euros pagó el equipo italiano para llevarse a un futbolista que tuvo poca participación. El brasileño es una pieza clave para el medio campo de un equipo que busca el título de la Champions League, la Serie A, ya le quedó chica.

7. Gareth Bale: del Real Madrid al Tottenham: La enfermiza relación Bale-Real Madrid llegó a un final feliz. El galés regresa a Inglaterra después de siete años en España donde tuvo claros – obscuros constantes. No se toleró que prefiriera el golf al futbol y lo mandaron de regreso al equipo que lo vio triunfar.

8. Nelson Semedo: del Barcelona al Wolverhampton: El portugués nunca encajo en España y llega a la Premier League con la responsabilidad de aplicar su fortaleza en el medio campo, tan importante para el entrenador Nuno Espirito Santo. 30 millones de euros pagaron los Wolves por este mediocampista.

9. Miralem Pjanic: de la Juventus al Barcelona: 60 millones de euros le costó a Bartomeu este jugador bosnio que brilló en la Serie A con Juventus. Se espera sea parte de la revolución catalana de Ronald Koeman y que sirva de apoyo al gran líder Leo Messi.

10. Sergio Reguilón: del Real Madrid al Tottenham (el año pasado jugó cedido en el Sevilla): De esos extraños casos de futbolistas exitosos de la cantera del Real Madrid que no los quieren en su equipo y deben emigrar. En Sevilla brilló fue campeón de la Europa league y ahora jugará para José Mourinho.