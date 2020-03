Los 49ers buscarían a Tom Brady para firmarlo en la agencia libre

Los 49ers de San Francisco estarían interesados en firmar a Tom Brady, de acuerdo con reportes de la cadena estadounidense NBC, y de paso podrían deshacerse de Jimmy Garoppolo, quien apenas en febrero del 2018 firmó un contrato de 158 millones de dólares con el equipo californiano.

La operación, detalla la cadena, haría que San Francisco corte a Garoppolo antes del 1 de abril para que no le paguen una parte de su contrato, ya que la organización ya le dio la mayoría del dinero garantizado que pactó en el convenio. Otra opción es que corten al apodado "Jimmy G" antes del 1 de junio, para que la cifra del salario del quarterback no se eleve.

Una vez que corten a Garoppolo, detalla la cadena estadounidense, el equipo tendría espacio salarial para poder negociar con Brady, a quien le ofrecerían "un equipo que está listo para ganar ya".

Los 49ers, apenas el mes pasado, perdieron el Super Bowl con los Chiefs de Kansas City con un desempeño irregular de Garoppolo, especialmente en el último periodo.

No sería la primera vez que San Francisco tentaría a Brady para llegar a la organización. En 2017, John Lynch, el gerente general del equipo, trató de firmar al seis veces ganador del Vince Lombardi, pero fracasó en su intento. Más tarde, el equipo negoció el canje de Garoppolo con los Patriots de Nueva Inglaterra.

En 2018, Garoppolo firmó un contrato de cinco años y los 158 millones de dólares con San Francisco. En su infancia, Brady era fan de los 49ers y su ídolo era Joe Montana, el legendario quarterback de los Niners.