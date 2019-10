Los Astros confían en Justin Verlander

WASHINGTON.- George Springer, jardinero de los Astros de Houston, sacudió su cabeza ante la simple mención de los problemas que ha suele tener en octubre su compañero Justin Verlander, el único pitcher en la historia del béisbol con marca de 0-5 en Series Mundiales.

"No estaríamos aquí de no ser por él", declaró Springer. "No me importa lo que indiquen las estadísticas individuales".

Luego, a manera de reiterar su afirmación, el pelotero repitió: "No estaríamos aquí de no ser por él. Así que me alegra que le estemos entregando la pelota. Ya veremos qué sucede".

Verlander tendrá una oportunidad de hacer que la afición olvide su mala racha de postemporada, que incluye derrotas de este año en partidos en que los Astros estaban a un triunfo de avanzar a la siguiente fase -en la serie divisional y en la serie de campeonato de la Liga Americana.

Con miras a conquistar su segundo título en tres años, los Astros confiarán en el derecho de 36 años para el sexto partido, en Houston, para medirse a Stephen Strasburg y los Nacionales de Washington el martes por la noche.

"Él está preparado. Está listo para este momento. Hemos tenido mucha comunicación a lo largo de la serie sobre la manera en que vamos a realizar un ajuste a lo que hemos estado viendo y cómo vamos a atacar", aseveró Gerrit Cole, compañero de Verlander en la rotación de los Astros y uno de los favoritos en la lucha por el premio Cy Young de la Americana en esta temporada.

"Para él va a ser una apertura más. Él va a marcar el ritmo para nosotros", dijo Cole. "Esperamos poder apoyarlo con carreras y grandes jugadas a la defensiva".

Cole concedió sólo una anotación en siete innings y ponchó a nueve para que los Astros tomaran una ventaja de 3-2 en la serie el domingo por la noche, en un triunfo de 7-1 a unos Nacionales que llegaron a la postemporada como equipo comodín.

Springer, el puertorriqueño Carlos Correa y el novato cubano Yordan Álvarez han aportado dos cuadrangulares cada _que han festejado con saludos peculiares y profundos abrazos_ para el equipo que encabezó Grandes Ligas con 107 victorias en la campaña regular.

Las carcajadas y los gritos continuaron en la pequeña cafetería en los vestuarios del equipo visitante en el Nationals Park.

Hasta ahora ha sido divertido jugar fuera de casa: Sólo dos veces antes en la historia de las ligas mayores los equipos de casa habían sido los perdedores de los primeros cinco partidos de una Serie Mundial.