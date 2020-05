Los autos de Michael Jordan que aparecen en su serie

Gracias a la transmisión de la serie biográfica de una de las más grandes figuras del baloncesto profesional, hemos podido conocer mucho de lo que Michael Jordan era detrás de cámaras.Y es que además de sus antecedentes, sus conflictos emocionales y convivencia con sus compañeros, en The Last Dance hemos podido conocer cómo era la vida de Michael Jordan en el apogeo de su carrera profesional.Al ser una de las más grandes figuras del mundo del deporte, MJ estaba rodeado de lujos y naturalmente, entre ellos destacaba una interesante colección de autos que a continuación te presentamos.Chevrolet Corvette C4 ZR1 40th Anniversary EditionEn el primer episodio de la serie que transmite Netflix es posible ver cómo "Your Airness" conduce un ejemplar del emblemático deportivo estadounidense, sin embargo, no se trata de una versión cualquiera, pues se trata de la configuración de mayor deportividad en su momento: el Corvette ZR1 de cuarta generación que coincidía con el 40 aniversario de producción de dicho modelo.Chevrolet Corvette C5Una de las cosas que pudimos notar de esta serie es que Michael Jordan era fan de los Corvette pues, además de manejar el ZR1 de cuarta generación, la estrella del baloncesto tenía también la generación siguiente de ese mismo modelo.Ferrari 550 MaranelloA pesar de la afición del coprotagonista de Space Jam por los deportivos americanos, éstos no eran su única pasión pues en el segundo episodio de la serie se percibe un excepcional bólido italiano.Se trata de un Ferrari 550 Maranello, el cual sería el sucesor del 512M y contaba con un poderoso V12 que desafiaba a aquellos vehículos de la época que optaban por tener el motor en la parte central del motor.Según lo relatado en el documental de Netflix, este Ferrari ayudó a Tinker Hatfield a inspirarse en la creación de los Air Jordan 14 que son el primer calzado con "ventilas" en el costado de los sneakers, un marco tipo Ferrari en el logo del zapato y materiales que simulan las llantas de este auto.Porsche 911 SC SlantnoseAdemás del Ferrari, Michael Jordan era dueño de uno de los ejemplares más peculiares en la historia de Porsche: un 911 SC Slantnose.Este modelo es perteneciente a la generación denominada 930 en la evolución del 911 y destaca por tener un frente completamente diferente a la versión regular, pues tiene una terminación puntiaguda que le permite mejores registros aerodinámicos en aras de mejorar el performance.