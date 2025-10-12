logo pulso
Los Colts de Indianápolis se imponen a los Cardonals en un emocionante duelo

Daniel Jones y Jonathan Taylor fueron determinantes en el resultado final

Por AP

Octubre 12, 2025 07:34 p.m.
A
Los Colts de Indianápolis se imponen a los Cardonals en un emocionante duelo

INDIANÁPOLIS (AP) — Daniel Jones lanzó dos pases de touchdown y Jonathan Taylor corrió una yarda para anotar el touchdown decisivo con 4:32 restantes, dando a los Colts de Indianápolis una victoria de 31-27 sobre los Cardonals de Arizona el domingo.

Jones completó 22 de 30 pases para 212 yardas con una intercepción. También corrió para anotar. Taylor tuvo 21 acarreos para 123 yardas, y el novato ala cerrada Tyler Warren atrapó seis pases para 63 y un touchdown.

Indianápolis (5-1) se mantuvo perfecto en casa al ganar su sexto partido consecutivo en las últimas dos temporadas en el Lucas Oil Stadium.

Arizona (2-4) perdió su cuarto juego consecutivo, desperdiciando una ventaja en el último cuarto por segunda semana seguida. Esta vez, tuvieron la oportunidad de remontar después de avanzar hasta la yarda nueve de los Colts con poco más de un minuto por jugar, pero la defensiva de Indianápolis forzó un cambio de posesión en downs, a pesar del reclamo de Trey McBride de que fue sujetado en la zona de anotación en cuarto down.

Jonathan Taylor aseguró la victoria con un acarreo para un primero y diez en la posesión siguiente.

Jacoby Brissett reemplazó al lesionado Kyler Murray contra uno de sus antiguos equipos. Completó 27 de 44 pases para 320 yardas y dos touchdowns con una intercepción. McBride tuvo un máximo de temporada con ocho recepciones para 72 yardas y una anotación.

