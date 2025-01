Los diez mejores de Challenge en 2024

La temporada 2024 de Challenge llegó a su fin, coronando a Eloy Sebastián y Jorge de la Parra como los máximos ganadores del año. Eloy se consagró campeón al imponerse en los playoffs, mientras que Jorge aseguró el campeonato de la temporada regular tras un desempeño consistente.

Eloy Sebastián dominó la temporada con un impresionante récord de cinco victorias, logradas en: primera carrera de San Luis Potosí; primera y segunda carrera de Puebla; segunda carrera de Querétaro; gran final en la Ciudad de México.

Además, sumó cinco pole positions, 11 top ten y 8 top five, demostrando ser el piloto más destacado del año. Su desempeño sobresaliente en los playoffs lo consolidó como el gran campeón de la temporada.

Jorge de la Parra se proclamó campeón de la temporada regular tras lograr dos victorias en: segunda carrera de San Luis Potosí; primera carrera de Querétaro. El piloto acumuló 12 top ten y 11 top five, mostrando una consistencia que lo llevó a mantenerse entre los mejores durante todo el año.

El tercer puesto de la clasificación general fue para Andrik Dimayuga, quien consiguió tres victorias en: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua; primera carrera de Aguascalientes. En la cuarta posición, Giancarlo Vecchi destacó con una victoria en la segunda carrera de Aguascalientes, 2 poles, 8 top five y 9 top ten. El quinto lugar lo ocupó Marco Marín, ganador de la primera competencia en Querétaro, con un total de 3 poles, 6 top five y 7 top ten.

Resultados destacados del top 10: 6. Víctor Barrales: 5 top five y 9 top ten. 7. Eliud Treviño: 2 top five y 9 top ten. 8. Regina Sirvent: 2 top five y 8 top ten. 9. Santos Zanella Sr.: 2 top five y 9 top ten. 10. Diego Ortiz: 2 top five y 7 top ten.

La temporada 2024 de Challenge dejó momentos memorables y una competencia de altísimo nivel. Eloy Sebastián y Jorge de la Parra se consolidaron como referentes, mientras que el resto del top 10 mostró talento y determinación en cada carrera. La próxima temporada promete más acción, y los aficionados ya esperan con ansias lo que traerá el 2025.