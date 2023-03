Los duelos más atractivos en las últimas jornadas del Clausura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Únicamente restan siete jornadas para que finalice la fase regular del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El actual líder del futbol mexicano es Monterrey con 25 puntos de 30 posibles; acumula nueve partidos consecutivos sin derrota y cuenta con la mejor diferencia de goles en el torneo (+12). Pachuca y América tienen la mejor ofensiva con 21 anotaciones en 10 fechas. Tigres cuenta con la mejor defensiva al sólo haber recibido seis goles.

Con 10 tantos, el líder de goleo es el centrodelantero mexicano de las Águilas, Henry Martín.

Estos son algunos números luego de que ya se disputó más de la mitad del certamen. El cierre de torneo promete muchas emociones y la liguilla será, como de costumbre, una moneda al aire.



¿Cuáles son los partidos más atractivos en las últimas siete jornadas del Clausura 2023?

Jornada 11 | Sábado 11 de marzo | Cruz Azul vs Pumas | 19:05 | Estadio Azteca

Jornada 11 | Sábado 11 de marzo | Tigres vs América | 21:10 | Estadio Universitario

Jornada 11 | Domingo 12 de marzo | Pachuca vs Monterrey | 19:05 | Estadio Hidalgo

Jornada 12 | Sábado 18 de marzo | Tigres vs Monterrey | 19:05 | Estadio Universitario

Jornada 12 | Sábado 18 de marzo | Chivas vs América | 21:05 | Estadio Akron

Jornada 13 | Sábado 1 de abril | Pachuca vs Cruz Azul | 17:00 | Estadio Hidalgo

Jornada 13 | Sábado 1 de abril | Atlas vs Chivas | 21:05 | Estadio Jalisco

Jornada 13 | Domingo 2 de abril | Toluca vs Tigres | 12:00 | Estadio Nemesio Diez

Jornada 14 | Sábado 8 de abril | América vs Monterrey | 21:05 | Estadio Azteca

Jornada 15 | Sábado 15 de abril | Cruz Azul vs América | 21:05 | Estadio Azteca

Jornada 16 | Sábado 22 de abril | Chivas vs Cruz Azul | 19:05 | Estadio Akron

Jornada 16 | Sábado 22 de abril | América vs Pumas | 21:05 | Estadio Azteca