Los equipos se preparan para la jornada 3 del Apertura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX se encuentra lista para vivir su última fecha antes del arranque de la League Cup, torneo que enfrentará a todos los equipos de la primera división mexicana y a todos los de la MLS.

La pausa en el balompié mexicano tendrá en la Jornada 3 al momento clave para los fanáticos, quienes despedirán la primera parte con juegos interesantes.

Mismo que comienzan el próximo jueves 13 de julio con el partido de las Chivas, actual líder en la clasificación general.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la jornada 3?

Santos vs Atlas

Fecha: 13 de julio

Hora: 19:03 PM

Transmisión: TUDN



Chivas vs Necaxa

Fecha: 13 de julio

Hora: 21:00 hrs

Transmisión: TUDN



Mazatlán FC vs Monterrey

Fecha: 14 de julio

Hora: 19:00 hrs

Transmisión: Azteca 7



Tijuana vs Cruz Azul

Fecha: 14 de julio

Hora: 21:00 hrs

Transmisión: Fox Sports



San Luis vs Querétaro

Fecha: 15 de julio

Hora: 17:00 hrs

Transmisión: ESPN



América vs Puebla

Fecha: 15 de julio

Hora: 19:00 hrs

Transmisión: TUDN



Tigres vs León

Fecha: 15 de julio

Hora: 21:05 hrs

Transmisión: TUDN



Toluca vs FC Juárez

Fecha: 16 de julio

Hora: 12:00 hrs

Transmisión: TUDN



Pachuca vs Pumas

Fecha: 16 de julio

Hora: 19:00 hrs

Transmisión: Claro Sports