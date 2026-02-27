logo pulso
Los Hawks de Atlanta aplastan a los Wizards

Por AP

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
ATLANTA.- Los recién llegados CJ McCollum y Corey Kispert se combinaron para anotar 58 puntos contra su antiguo equipo y guiaron el jueves a los Hawks de Atlanta hacia una victoria de 126-96 sobre los Wizards de Washington.

Fue el segundo de una serie de dos partidos en casa para los Hawks contra el equipo al que traspasaron a Trae Young en enero. A cambio, los Hawks recibieron a McCollum y Kispert, una decisión que dio resultado en este encuentro.

Kispert anotó en la primera mitad 22 de sus 33 puntos —la mayor cifra de su carrera. Entró como suplente con 4:56 minutos por jugar en el primer cuarto y encestó 5 de 5 desde más allá de la línea de 3 puntos durante los siguientes 10 minutos.

Terminó la noche con 6 de 11 en intentos de triple.

McCollum, quien se ha abierto camino hasta el quinteto titular desde su llegada, anotó 25 puntos y sumó seis rebotes y tres asistencias. El escolta veterano convirtió un triple de 27 pies y un tiro libre justo antes del descanso, para ampliar la ventaja de Atlanta a 75-56.

Dyson Daniels añadió 13 puntos, 11 asistencias y cuatro rebotes, e igualó su máximo de la temporada con cinco robos.

Will Riley y Tre Johnson encabezaron a los Wizards con 14 puntos cada uno. Anthony Davis y Young, a quienes los Wizards adquirieron mediante traspaso a principios de esta temporada, no jugaron por lesiones.

