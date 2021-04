Los hechos violentos en la jornada 16 del Guardianes 2021

El futbol mexicano ha abierto poco a poco las puertas a los espectadores, después de que la pandemia de Covid-19 obligó a cerrarlos por los riesgos sanitarios. El proceso fue largo, ya que para que esto se diera primero el semáforo epidemiológico debe de estar mínimo en color amarillo, las autoridades estatales deben dar su aprobación, además de que en el estadio se debe de cumplir con todas les medidas necesarias.

Pero hay quienes no valoran esto. Con la apertura ha llegado un invitado nada grato: la violencia, pues las riñas entre aficionados, acoso y agresiones a los equipos rivales se han presentado. Para muestra:

VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUEBLA. Durante muchas semanas el estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla, luchó por dejar volver a entrar gente y se consiguió en el juego contra los Pumas, pero... Las riñas se hicieron presentes. Desde que arrancó el juego hubo trifulcas en las tribunas entre aficionados de ambos equipos, llamando la atención la patada que le dio un seguidor de los universitarios a una mujer que se encontraba tirada.

Además, en redes sociales apareció una imagen donde una reportera fue acosada por otro seguidor de los Pumas, que sin cubrebocas, la besó en la mejilla mientras ésta realizaba un enlace.

BRONCA EN EL JALISCO. En cuanto cayó el gol de Ángel Zaldívar del Guadalajara, la ira de los aficionados del Atlas salió a flote, no aguantaron las burlas y comenzaron a pelearse contra los del Guadalajara en las tribunas del estadio Jalisco. Ese suceso en el estadio Jalisco ha sido recurrente, cada vez que se celebra el Clásico Tapatío.

CLÁSICO REGIO. La pasión se desbordó en el Clásico regio, de la cancha hacia la tribuna y hasta afuera del estadio. No bastó con la agresión de Javier Aguirre, técnico de Monterrey, al volante brasileño de los Tigres, Rafael Carioca, en la parte final del juego.

Hubo más. Cuando se acabó el juego, ya con la gente saliendo del estadio, hubo peleas entre aficionados de ambos equipos. Se reporta que hay un seguidor de los Rayados que tiene las costillas rotas.

AGREDEN AL CAMIÓN DEL AMÉRICA. Esta tarde en el estadio Nemesio Díez, la afición de los Diablos Rojos del Toluca rompieron todo tipo de protocolos, presentándose afuera del inmueble para apoyar en la llegada de su equipo, pero también para agredir al camión del América. Además de que le aventaron vasos y otras cosas al autobús americanistas, los seguidores rompieron todo tipo de protocolo sanitario.