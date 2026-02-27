logo pulso
Los Jets canjean a Johnson por T´Vondre Sweat con los Titans

Por AP

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Los Jets canjean a Johnson por T´Vondre Sweat con los Titans

Los Jets de Nueva York acordaron traspasar al linebacker Jermaine Johnson a los Titans de Tennessee a cambio del tackle defensivo T´Vondre Sweat, informó el jueves a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el intercambio de titulares jugador por jugador no puede hacerse oficial hasta el inicio del nuevo año de la liga de la NFL el 11 de marzo.

ESPN y NFL Network informaron primero del acuerdo.

Johnson se reunirá con el entrenador de los Titans Robert Saleh, quien dirigía a los Jets cuando Nueva York reclutó al ala defensiva en la primera ronda con la selección número 22 global procedente de Florida State en 2022. También se reencontrará con el coahc de la línea defensiva Aaron Whitecotton, quien fue su entrenador de posición con los Jets durante sus primeras tres temporadas.

"Nueva York, gracias de verdad por todo. El amor que me han demostrado aquí durante los últimos 4 o 5 años ha sido nada menos que increíble, tanto dentro como fuera del campo. Siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. ¡Les deseo lo mejor a todos mis antiguos entrenadores y compañeros de equipo! Gracias a todos por compartir el campo de batalla conmigo", escribió Johnson en X.

El traspaso de Johnson deja a los Jets con apenas uno de sus seleccionados de primera ronda de 2022: el receptor abierto Garrett Wilson, elegido décimo global ese año. El esquinero Sauce Gardner, la cuarta selección global, fue traspasado a Indianápolis en noviembre.

El acuerdo también coloca a los Jets en posición de potencialmente elegir al mejor cazamariscales del draft en abril —posiblemente Arvell Reese de Ohio State, David Bailey de Texas Tech o Reuben Bain de Miami— con la selección número 2 global, mientras el entrenador Aaron Glenn intenta mejorar una defensa que estuvo entre las peores de la NFL durante una temporada de 3-14. Glenn despidió al coordinador defensivo Steve Wilks cuando faltaban tres partidos y contrató el mes pasado a Brian Duker para reemplazarlo. Glenn confirmó el martes en el combine de la NFL que la próxima temporada él cantará las jugadas a la defensiva.

Johnson, de 27 años, estaba previsto para jugar la próxima temporada con la opción de quinto año de su contrato de novato, pero le ahorrará a los Jets 13,4 millones de dólares en el tope salarial y podría convertirse en agente libre en la siguiente temporada baja. Considerado una estrella en ascenso durante sus primeros años con los Jets, que incluyeron una selección al Pro Bowl en 2023, Johnson sumó apenas tres capturas en una temporada después de romperse el tendón de Aquiles derecho en el segundo partido de 2024.

