Los jugadores que más jerseys venden en la NFL

La temporada de la NFL está en curso y una de las maneras en que los aficionados pueden demostrar su apoyo a su equipo o jugador favorito puede ser portando su jersey con orgullo. Es por eso que a continuación te mostramos los más vendidos en la temporada 100 de la NFL.



Tom Brady.

El legendario quaterback de los "Patriotas" de Nueva Inglaterra ocupa la posición de honor, no es de sorprender; al ser de los jugadores históricos para la liga. A lo largo de su carrera ha sido 18 veces capitán de su equipo. Tres veces el jugador más valioso de la liga (2007, 2010, 2017), el líder en yardas por pase de los "Superbowls" y con más anillos de campeón que ningún otro jugador, es el deseo de varios aficionados portar su jersey con su emblemático número 12.



Patrick Mahomes II.

Una de las jóvenes promesas de la NFL, Mahomes, entra a su tercera temporada con los "Jefes" de Kansas City, en esos tres años ha podido establecerse como uno de los ídolos del actual roster. Es el jugador que más rápido ha llegado a las 4,000 yardas por pase. Además de poseer el record de la franquicia con 31 pases de anotación, esto durante la temporada 2018. Con estos números los aficionados han hecho que sea el segundo jugador que más vende en la presente temporada.



Ezekiel Elliot.

El corredor mejor pagado de toda la liga aparece en el tercer lugar, Ezekiel Elliot llegó en 2016 siendo la primera elección del draft para los "Vaqueros" de Dallas, mostrando de inmediato sus habilidades como receptor convirtiéndose en una de las principales atracciones de Dallas. En la presente temporada ha promediado 602 yardas para anotar un total de 6 touchdowns. "Zeke" solamente se ha ubicado en el tercer puesto de los jerseys más vendidos de la temporada 100.



Khalil Mack.

El defensivo de los Osos de Chicago y quien también estuviera en los Raiders de Oakland ocupa la cuarta posición de esta lista. Mack está ya en su sexta temporada de la liga. Su segunda con el conjunto de la ciudad de los vientos. Ha provocado 15 balones sueltos y recuperado 6. Capturando 53 veces al quaterback contrario. Y regresando dos intercepciones para touchdown. Por esto es de los consentidos de los aficionados.



Dak Prescott.

El tercer quatertback de este listado, Dak Prescott, el actual mariscal de campo del equipo de la estrella solitaria. Siendo el sucesor de Tony Romo, Prescott en su primera campaña firmo 3667 yardas con 23 touchdowns incluidos. Ha podido convertirse en uno de los ídolos y principales jugadores que los aficionados pueden identificar en los "Vaqueros" es por esto que es el quinto jugador que más jerseys vende en esta temporada.



Saquon Barkley.

Otra de las promesas en la NFL aparece en el listado ya que Barkley en su segunda temporada con los New York Giants ha podido promediar un total de 534 yardas en esta temporada, 367 han sido corriendo y 161 por pase. Anotando un touchdown. Barkley esta siendo uno de los corredores que mas ha llamado la atención en la temporada 100. Ocupando la sexta posición en el listado.



Drew Brees.

El veterano quaterback de los "Santos" y cuarto de esta lista, Brees llego en 2006 a Nueva Orleans, escribiendo una historia de éxito con el equipo, además de ya poder colocarse como uno de los jugadores históricos de la liga misma, ya que fue el primer quaterback en llegar a las 4000 yardas durante doce campañas seguidas. Además de romper su propio record de pases con 634 pases completos en la temporada, obteniendo también un anillo de Superbowl en el 2010. Por todas estas razones los aficionados buscan un jersey con el número 9.



Aaron Rodgers.

El quinto mariscal de campo, y el actual capitán de los "Empacadores" de Green Bay. Aaron Rodgers ha podido superar la sombra de Brett Favre en el equipo "quesero". Dándoles un anillo de "Superbowl" en 2011. Partido en el cual lanzó tres pases de touchdowns sin intercepciones, siendo el primero en hacerlo en el gran juego. Además de que en 5 temporadas ha podido ser el quaterback con un menor porcentaje de intercepciones. Por eso no sorprende que los aficionados siempre busquen un jersey con el 12 de Rodgers



Daniel Jones.

La revelación de la temporada ha podido colarse a la novena posición, Daniel Jones ha podido hacer una carrera meteórica ya que ha sentado a un doble campeón como Eli Manning, Jones pudo anotar 10 Touchdowns, manteniéndose en el puesto de titular. Y que los aficionados quieran adquirir un jersey del equipo neoyorkino con su nombre para apoyarlo



Juju Smith Schuster.

El receptor abierto de los "Acereros" de Pittsburgh es de los emblemas de la plantilla actual, sus actuaciones han hecho que la "Steeler Nation" coree su nombre en Heinz Field. Ha podido promediar cerca de 1500 yardas en la temporada pasada, se convirtió en el cuarto novato de la franquicia en tener siete pases de anotación en su primera temporada con el equipo. Por eso los aficionados buscan su jersey para portar el número 19.