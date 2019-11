Los méritos de Alexa Moreno para ganar el Premio Nacional del Deporte

Alexa Moreno fue reconocida como la mejor deportista no profesional mexicana del 2019. Pero, ¿cuáles son sus logros para obtener el Premio Nacional del Deporte (PND)?

Había quien consideraba que la gimnasta de 25 años competía en desigualdad de condiciones, debido a que no formó parte de la delegación mexicana que asistió a los Juegos Panamericanos de Lima; sin embargo, las actuaciones en mundial y un boleto para Juegos Olímpicos pesaron lo suficiente para que la bajacaliforniana obtuviera el galardón.

El 2 de noviembre de 2018, Alexa se convirtió en la primera mexicana en subir al podio en una Copa del Mundo de Gimnasia Artística, en Doha 2018. Obtuvo la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo.

En junio de este año, repitió el color de la presea, pero en la Copa Corea de Gimnasia Artística, con lo que se pronosticaba una actuación sobresaliente en Panamericanos.

Semanas antes de Lima 2019, la tricolor de sufrió una lesión que la dejó fuera de la justa celebrada entre julio y agosto. Eligió recuperarse al 100%, consciente de que el pase a Tokio era aún viable con las competencias posteriores.

Y en efecto, Moreno regresó para competir en la Copa del Mundo de Stuttgart, que se llevó a cabo hace unas semanas, y a pesar de no firmar su mejor actuación (culminó sexta en salto), fue la mexicana mejor posicionada y consiguió el ansiado boleto a los Juegos Olímpicos del próximo año, logrando así fortalecer su candidatura al Premio Nacional del Deporte, que hoy se adjudicó y que se traducirá en un diploma, una medalla y 796 mil pesos.