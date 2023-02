Los mexicanos más destacados en el inicio de la MLS

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL). - Inició la temporada 2023 de la MLS y la actividad de los mexicanos con ella.

El Atlanta United dirigido por Gonzalo Pineda destacó al sacar el triunfo en los últimos segundos del juego, al derrotar 2-1 al San José Earthquakes.

En el Atlanta juega Juan José Purata, ex de Tigres, quién estuvo en la cancha los 90 minutos.

Rodolfo Pizarro (Inter Miami). El volante ofensivo fue titular con el Inter Miami, y jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo sobre el CF Montreal 2-0. El ex de Rayados de Monterrey estuvo muy participativo en el juego.

Héctor Herrera (Houston Dynamo). Dio una asistencia para el primer gol del Dynamo, que cayó ante el Cincinnati (2-1) Jugó el partido completo.

Brandon Vázquez (Cincinnati FC). El delantero mexicoestadounidense jugó los 90 minutos, pero no pudo hacerse presente en el marcador. El Cincinnati derrotó 2-1 al Houston Dynamo.

Pablo Sisniega (Charlotte FC). El portero recibió gol en el último minuto de juego y su equipo cayó ante el NE Revolution (1-0).