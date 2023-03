Los Panzas Verdes reciben al desesperado San Luis

A-AA+

Las actividades de la jornada 10 en el torneo Clausura 2023 continúan este sábado con la visita del alicaído Atlético de San Luis al estadio Nou Camp de León, Guanajuato, para medirse con los Panzas Verdes.

León llega como el séptimo general con 12 puntos fruto de tres victorias, tres empates y una derrota, sumando cuatro encuentros sin perder. Sin embargo, La Fiera ha tenido problemas al momento de definir ante los porteros contrarios pues únicamente tienen 8 goles a favor, lo que les ha pasado factura al dejar varios puntos en el camino, lo que quedó demostrado este lunes al igualar con Monterrey 1-1, juego en el que pudieron quedarse con el laurel, pero perdonaron en munchas ocasiones.

En contraste, la defensa de los dirigidos por Nicolás Larcamón se ha ungido como una de las mejores del campeonato al sólo aceptar 6 dianas, al tiempo que son un difícil rival cuando están en su casa. Por lo que salen como favoritos para quedarse con el triunfo.

Por su parte el Atlético de San Luis comenzó de forma prometedora la competición, no obstante, poco a poco se han ido desinflando al acumular cuatro compromisos sin poder ganar, tres de estos fueron dolorosas derrotas ante Xolos, América y Toluca (la semana pasada), lo que les ha dejado en la decimotercera casilla con 9 unidades.

El cuadro de Andre Jardine comenzó con un muy buen desempeño defensivo, pero en los pasados compromisos han visto caer su meta en siete ocasiones por sólo un par de goles a favor, lo que les pone en un predicamento ya que de seguir así difícilmente podrán sacar un resultado positivo en León minando sus aspiraciones de liguilla.

Además, la historia no le ayuda a los Colchoneros potosinos, pues en siete enfrentamientos solamente han sacado dos victorias. Más aún, los Rojiblancos no vencen a La Fiera desde el Clausura 2022 cuando con goles de German Berterame y Jhon Murillo, San Luis superó a León por 2-0. Así, este sábado en punto de las 17:00 horas la cancha el Nou Camp puede ser testigo del primer triunfo del Atlético sobre los Panzas Verdes como visitantes.