Los problemas para Fidel Kuri y Veracruz no terminan

Si Fidel Kuri pensaba que sus problemas habían terminado con el pago de los 120 millones de pesos... se equivocó.

La permanencia del Veracruz en la Primera División aún está en peligro. Si no paga a más tardar este viernes 244 mil 500 dólares, más intereses, por los derechos de formación de Matías Santos, el Wanderers de Uruguay pedirá que pierda en la categoría.

Gabriel Blanco, presidente del equipo uruguayo, aclaró que la intención no es dañar al equipo jarocho, "sino recuperar lo que nos pertenece. Hemos tratado de ser solidarios, de darles opciones de pago pero no, nos han dado largas, las respuestas no han sido satisfactorias, sólo nos queda esta medida", dijo el directivo a EL UNIVERSAL Deportes.

La orden del descenso, vendría de la FIFA, "la FMF no tendría nada que ver, la orden es del máximo órgano, el juicio, el cual comenzamos hace dos años, llegó a su fin, nosotros tenemos la razón, sólo queremos que se nos pague lo que es nuestro, contamos con ese dinero, las opciones ya se agotaron".

En los últimos días, la gente de Veracruz, "ha tratado de hablar de un plan de pago, eso es ridículo, durante muchos años le propusimos muchas ideas, plazos, y hoy no hay vuelta atrás, si el viernes no pagan, habrá sanción".

Y esto no quedará ahí, "si no liquidan habrá más sanciones, nosotros tenemos que recuperar ese dinero. Cuando metimos la demanda tuvimos que pagar el costo del proceso, que al ganar se nos devolvió, además de invertir en abogados y mucho tiempo. Todo esto es legal y ni piensen que vamos a ir a México a arreglar este asunto, esto para nosotros sólo se arregla con el pago de un chico que se formó con nosotros, no es nada personal", concluyó el presidente del Wanderes.