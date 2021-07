Los Pumas presentan a su refuerzo Cristian Battocchio

El ítalo-argentino Cristian Battocchio fue presentado esta tarde como nuevo refuerzo de los Pumas para el próximo torneo Apertura 2021 que inicia hoy. El volante de 29 años llega para reforzar al Club Universidad, luego de la salida de Juan Pablo Vigón (Tigres) y la reciente fractura que sufrió el volante Carlos Gutiérrez.

En conferencia de prensa, el nacido en Rosario, Argentina, habló de las expectativas que tiene en su llegada a México. "Desde un principio, no solo yo, todos los que llegan aquí, saben que aquí se viene a ganar y llevar a Pumas a donde se merece estar. Espero poder darle ayuda al equipo técnicamente. Adaptarme al juego de Andrés, es un equipo que presiona y me siento identificado a ese futbol", declaró. Battocchio firmó por un año con los universitarios y espera que sea por más tiempo al término del contrato.

"Arreglamos por un año. Al final de temporada se verá. Los papeles ya están completos, sólo falta el transfer con el club japonés y esperemos llegue lo antes posible", explicó. Asimismo contó que sabía del futbol mexicano y su nivel por dos amigos que tuvo en las inferiores de Newell's Old Boys. "El futbol lo sigo porque tengo amigos que jugaron acá como el Mauro 'Gato' Formica o Nacho Scocco, pero siempre me interesó. Nunca tuve la oportunidad de venir y hoy estoy agradecido por la oportunidad". Battocchio se une a Higor Meritao, José Rógerio, Efraín Velarde, Octavio Paz y Washington Corozo como los refuerzos para el siguiente certamen, en el que debutarán el domingo en Ciudad Universitaria ante los Zorros del Atlas.