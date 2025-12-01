Los Rams de Los Ángeles caen ante los Panthers en un partido sorprendente

LOS ÁNGELES (AP) — Aunque la permanencia de los Rams de Los Ángeles en la cima de la clasificación de la NFC terminó rápidamente con su derrota más sorprendente de la temporada hasta ahora, el head coach Sean McVay dice que no vio nada que cambiara su perspectiva optimista para el resto de la temporada.

Las principales áreas en las que los Rams (9-3) tuvieron problemas en su derrota bajo la lluvia por 31-28 ante los Panthers de Carolina el domingo no habían sido grandes áreas de preocupación para el equipo de McVay antes de este juego, y él no cree que los problemas persistan.

Descubrirá si tiene razón a partir del próximo fin de semana, cuando los Rams comiencen una serie de tres juegos en tres ciudades durante 12 días con sus esperanzas de playoffs en juego.

“Creo que lo mejor es que nuestros jugadores y entrenadores están más conectados. Hay una propiedad, hay una responsabilidad y hay una seguridad para reconocer dónde podemos mejorar y avanzar, y eso comienza con nosotros como entrenadores”, afirmó McVay el lunes, repitiendo su perspectiva optimista en Charlotte.

Dos áreas de lucha se destacaron como los factores clave en la victoria sorpresiva de los Panthers: la incapacidad de la defensiva de Los Ángeles para detener el constante ataque terrestre de Carolina, y las tres pérdidas de balón de Matthew Stafford.

Solo Derrick Henry y los Ravens acumularon más yardas por tierra contra la defensiva de los Rams esta temporada que las 164 yardas terrestres de los Panthers. Carolina corrió el balón 37 veces antes de tres jugadas de rodilla, y esa efectividad constante contribuyó a la capacidad de los Panthers para convertir siete terceras oportunidades.

Los Rams están en el medio del grupo de la NFL en defensiva contra la carrera, pero un equipo que ha ganado nueve juegos y no había estado en desventaja desde la semana seis probablemente enfrentará más pases de oponentes en desventaja.

Poona Ford, el tackle defensivo de los Rams especializado en detener la carrera, participó solo en 19 jugadas en Carolina debido a una lesión en la pantorrilla, lo que obligó a los jóvenes Tyler Davis y Ty Hamilton a jugar más de lo normal.

"Solo algunas yardas filtradas, y fue un esfuerzo colectivo", comentó McVay, señalando la escasez de carreras explosivas por parte de Carolina. "Simplemente no fue el nivel de ejecución al que estamos acostumbrados. ... Hicieron algunas jugadas en esos momentos críticos".

Probablemente McVay no tenga que hacer nada para corregir los errores de Stafford, quien no había lanzado una intercepción en sus ocho juegos anteriores durante una temporada sólida.

La primera intercepción en la zona de anotación vino de un balón desviado, mientras que la segunda —un pick-six— fue simplemente una mala decisión tomada rápidamente por un quarterback que ha sido estelar en situaciones difíciles durante toda la temporada. El balón suelto de Stafford en la última serie de los Rams fue el resultado de perder de vista la presión en un bolsillo colapsado.

Sin esos errores, los Rams habrían estado en posición de ganar, cree McVay, y los primeros tres meses de su equipo fueron demasiado sólidos como para entrar en pánico en la recta final hacia los playoffs.

Lo que funciona

Davante Adams sigue siendo una máquina de touchdowns, atrapando dos pases más de anotación para aumentar su total a 14, el mejor de la NFL, empatado como el segundo más alto en una temporada en sus 12 años de carrera. Stafford y Adams han desarrollado una química fácil en situaciones de corto yardaje que ha hecho que Adams sea frecuentemente imparable.

Lo que necesita ayuda

Los Rams permitieron dos pases de touchdown de Bryce Young en cuartas oportunidades. Aunque Emmanuel Forbes estaba en cobertura en ambos, el esquinero no es el único responsable de la incapacidad de la defensa para detener jugadas grandes, incluyendo un tercer pase de TD de Young en el que Chuba Hubbard podría haber sido tacleado varias veces. McVay atribuye todo a una mala ejecución.