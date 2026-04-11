Los Xolos ganan ante los Bravos

México.- La victoria (1-2) de los Xolos de Tijuana no solo representó un buen augurio para Sebastián "Loco" Abreu, rumbo al cierre de la fase regular del torneo Clausura 2026. La esperanza se extendió hasta la Selección Mexicana ya que, en el duelo ante los Bravos de Juárez, Gilberto Mora regresó a las canchas.

En el segundo capítulo del partido, el volante mexicano entró de cambio, después de que una pubalgia crónica lo alejó del balompié por tres largos meses. Parecía que "Morita" reaparecería con todo y gol desde los once pasos, sin embargo, el arbitraje decidió lo contrario

Lo cierto es que los Bravos de Juárez arrancaron el compromiso con una amplia desventaja, ya que —desde el minuto tres— se quedaron con sólo diez jugadores, tras una tarjeta roja para el español "Monchu".

Situación que Tijuana aprovechó para abrir el marcador en el 43´. En ese momento, Kevin Castañeda remató con la izquierda desde el centro del área. El segundo tanto de la escuadra fronteriza llegó diez minutos después, obra de Ramiro Árciga.

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Bravos descontó al 88 tras un penalti cobrado por Guilherme Castilho, que le daba esperanza al cuadro de Pedro Caixinha, pero ésta se diluyó aun con los 12 minutos de compensación.

En la próxima fecha del torneo, con el regreso de Gilberto Mora, los Xolos0 de Tijuana visitarán a Cruz Azul. Mientras que, en contraste, los Bravos de Juárez jugarán contra León.