Luce México en Mundial de Tiro con Arco

Por El Universal

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Luce México en Mundial de Tiro con Arco

CIUDAD DE MÉXICO.- México volvió a demostrar su gran talento en el tiro con arco, disciplina que le ha regalado al país varias alegrías en los Juegos Olímpicos.

Con esa etiqueta de favorito, varios arqueros mexicanos brillaron en la reciente edición de la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo en Mérida, Yucatán.

La representación azteca, que se enfrentó a grandes rivales, sumó al final del certamen un total de 43 preseas: 17 oros, 14 platas y 12 bronces. Además de poner la bandera en lo más alto, también obtuvo puntos para el ranking con miras a Los Ángeles 2028.

Entre los más destacados resaltó el triunfo de Ángela Ruiz en la categoría de arco recurvo, quien dejó en segundo lugar a la también medallista en París 2024, Alejandra Valencia, con la plata.

También sobresalieron Andrea Becerra y Miguel Becerra en la prueba de arco compuesto, disciplina que hará su debut en la máxima justa en tierras estadounidenses en 2028.

Los resultados, fueron aplaudidos por Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien anunció grandes eventos deportivos en el país, mismos que ayudarán a los atletas para encontrar su mejor nivel con miras a la justa.

