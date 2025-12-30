logo pulso
Por AP

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
Lucharán los Eagles por el puesto 2 ó 3 en la NFC

FILADELFIA.- Esto es lo que los Eagles de Filadelfia saben de cara a su juego en casa de la Semana 18 contra Washington: los dos veces campeones reinantes de la NFC Este comenzarán su camino hacia su segundo título de Super Bowl seguido en la ronda de comodines.

Lo qué no saben: todo lo demás.

Los Eagles podrían obtener el puesto número 2 o número 3 en la NFC y aún tener cuatro posibles oponentes alineados en la ronda de comodines de cara al juego del lunes por la noche entre los Rams de Los Ángeles y Falcons de Atlanta. Una derrota de los Rams eliminaría a los Seahawks de la lista de equipos potenciales en el inicio de los playoffs.

Los Eagles (11-5) obtendrían el puesto número 2 si vencen a los Commanders (4-12) el domingo y si Chicago pierde ante Detroit.

Si no, los Eagles serán el tercer sembrado.

¿Qué diferencia hace un puesto?

Mucha.

El puesto número dos podría otorgar a los Eagles dos juegos de playoffs en casa y tal vez incluso tres si el primer sembrado (los Rams o Seahawks) pierde en los playoffs. El escenario podría suceder, tal como ocurrió la temporada pasada cuando Detroit, que era el número 1, perdió y los Eagles ganaron tres juegos en casa en su camino hacia el título.

Los Eagles sobrevivieron a una dura batalla en Buffalo el domingo, y bloquearon un punto extra y un intento fallido de conversión de dos puntos de los Bills para ganar.

El entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, estaba tan emocionado que provocó a los fanáticos de los Bills.

