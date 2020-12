Lucharé por darle alegrías a la afición de Dorados: "Chiquis" García

La mañana de este miércoles 23 de diciembre fue presentado de manera oficial el profesor Rafael "Chiquis" García como timonel del primer equipo de Dorados de Sinaloa. En una conferencia de prensa virtual en la que Juan Pablo Santiago fungió como anfitrión para darle la bienvenida al nuevo estratega, García tuvo oportunidad de dirigirse por primera vez a los medios de comunicación y aficionados, enfundado en los colores sinaloenses.

Juan Pablo Santiago, director deportivo del equipo sinaloense, apuntó que Rafael García fue seleccionado por su perfil humano y profesional, además de sus ideas frescas y proyección como entrenador.

"Se tomó la decisión de hacer un cambio para bien de nuestro equipo, para volver al protagonismo, después de que no tuvimos un buen torneo.

"Nos gustó mucho el tipo de persona que es Rafa García, sus valores como ser humano y como profesional, es un técnico joven, capacitado y con experiencia.

"Estamos seguros que de la mano de 'Chiquis', su cuerpo técnico y sus jugadores, regresaremos a jugar instancias importantes y levantar títulos", añadió el dirigente.

Rafael García, nuevo entrenador del Gran Pez, aseguró que este es un reto crucial en su carrera como DT, y que el proyecto áureo llamó totalmente su atención para tomar la decisión de venir a Culiacán.

"Para mí es un honor tomar este reto, hace cerca de diez días fue la primera llamada con el presidente, José Antonio Núñez, me enseñaron un proyecto muy interesante y a final de cuentas no lo dudé en ningún momento", aseguró el técnico de 46 años de edad.

En relación al plantel actual y zonas a reforzar, García enfatizó que buscará junto a la directiva traer a un defensa central de categoría y aceptó que ya realizó un análisis de los elementos con los que cuenta.

"Hemos hecho un mapa de todos los jugadores que tenemos, ahorita tenemos cerca de 25, se acaba de incorporar 'La Joya' Vázquez que es un gran jugador, que viene de la U de G con mucho talento. Ahorita estamos tratando de traer a un central para fortalecer esa zona, de mediocampo hacia adelante hay mucha calidad, hay mucho joven con talento con quienes habrá que trabajar muy fuerte", apuntó el exentrenador del Puebla.

Finalmente, "El Chiquis" se dio el tiempo de enviarle un mensaje a la Familia Dorada, resaltando que trabajará duro junto a su equipo de trabajo para dar alegrías a la parcialidad escamada y regresar al Pez a ganar campeonatos.

"Vengo para darle resultados positivos a la afición, es por lo que voy a luchar, me da mucha tristeza que por esta situación de la pandemia no podamos tener por lo pronto, afición en casa, ojalá que muy pronto estén apoyando aquí con nosotros, para todos juntos ir logrando los objetivos", finalizó el estratega.