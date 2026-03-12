logo pulso
Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026 por lesión

La recuperación de Luis Ángel Malagón impedirá su participación en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Por El Universal

Marzo 12, 2026 02:27 p.m.
Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026 por lesión

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Luis Ángel Malagón vio terminado su sueño de llegar a la Copa del Mundo de 2026 hace unas horas, luego de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles durante el partido ante el Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Entre lágrimas, el exjugador del Necaxa abandonó la cancha y generó preocupación entre sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a dudar sobre la posibilidad de verlo defender la portería de la Selección Mexicana en el torneo de la FIFA.
Tras varias horas de incertidumbre, el Club América confirmó que el arquero fue operado con éxito y deberá afrontar una recuperación estimada de seis a ocho meses antes de volver a las canchas.
En medio de este escenario, Malagón dedicó unos minutos para agradecer los mensajes de apoyo de los aficionados y de varios compañeros que, al ver la imagen de su lesión, se comunicaron para saber cómo se encontraba.
Entre ellos destacó Guillermo Ochoa, portero del AEL Limassol FC de Chipre, quien se acercó a Malagón para expresarle su apoyo en este difícil momento, dejando de lado cualquier competencia por la titularidad en el Tricolor.

