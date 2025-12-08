Luis Fernando Tena continuará al frente de la Selección de Guatemala
La Federación de Futbol de Guatemala anunció la continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección Nacional.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Luis Fernando Tena llegó a la Selección de Guatemala con el objetivo de llevarlos al Mundial 2026, pero ese sueño no se logró consolidar, ya que los "chapines" quedaron sin posibilidades tras la última jornada de la Eliminatorias de la Concacaf.
Pese no haber llevado a los guatemaltecos a la próxima Copa del Mundo, la Federación de Futbol de Guatemala respaldó al técnico mexicano anunciando su continuidad al frente del proyecto de la selección centroamericana de cara al siguiente proceso mundialista.
"La Federación de Futbol de Guatemala, confirma la continuidad del director técnico, Luis Fernando Tena, al mando de la Selección Nacional de Guatemala para el proceso del 2026-2030", se lee en el comunicado.
"El profesor Luis Fernando Tena, continuará de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala".
Guatemala llegó a las últimas dos fechas de las Eliminatorias de la Concacaf con grandes posibilidades de meterse al Mundial 2026, ya fuera de manera directa o vía repechaje.
En la penúltima jornada de este camino a la Copa del Mundo, los chapines debían de derrotar a Panamá para seguir con ese sueño de clasificar, pero fueron derrotados 2-3 en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, delante de los ojos de su afición.
Ya sin oportunidades de llegar a la justa mundialista del próximo año, el cuadro guatemalteco cerró su participación con victoria sobre Surinam de 3-1.
