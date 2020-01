Luis Ibarra fue becado por UAL

Seguir aprendiendo como jugador y como persona, es el objetivo que persigue el joven Luis Gustavo Ibarra Gómez de 20 años, quien se desempeña en la posición 1 base o 2 escolta tirador en el basquetbol y que recientemente fue becado por la Universidad Autónoma de La Laguna.

Por su calidad en la duela, así como su desempeño como persona, Luis fue becado al cien por ciento, es decir que la UAL lo apoyará en todo lo que corresponde a los estudios, hospedaje y alimentación.

"Surgió la oportunidad de estar becado para jugar con la Universidad Autónoma de La Laguna, me invitaron luego de que el primero de diciembre de 2019 fui a Torreón a 3 días de prueba y el coach Antonio Wong me ofreció la beca al cien por ciento y no lo dude y dije que sí", comentó Luis.

Explicó que tuvo la opción de jugar con el equipo de la Universidad de Celaya, pero que al final decidió por los Halcones de la UAL.

El joven basquetbolista, que está muy contento por la oportunidad, estudió en Universidad Cuauhtémoc tres semestres y ahora estará en La Laguna donde le van a revalidar y llegará al cuarto semestre de la carrera de Diseño Gráfico.

Luis juega basquetbol desde pequeño, su papá le inculcó el baloncesto el cual en secundaria se metió de lleno, jugando a buen nivel en la institución José Ciriaco Cruz, de ahí pasó a lo que fue su primer club oficial los Falcons, al mismo tiempo en el Cobach 28 con el coach Héctor Montenegro.

En el trascurso de Preparatoria jugó Olimpiadas Nacionales con el coach Hugo González, así como torneos nacionales, luego con Luis Rodríguez de ahí lo llamaron para la preselección nacional sub17 que jugó un torneo en Nuevo Laredo, de ahí quedó seleccionado en ya tres procesos con la sub17, sub18 y sub19.

Además, tuvo la oportunidad de representar a México en Phoenix Arizona con la selección sub18, luego en AAJ (Asociación Atletics Juniors) que es el mejor torneo juvenil en Estados Unidos en verano de 2019 evento celebrado en Orlando Florida.