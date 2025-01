Luis Reyes, primer refuerzo de Rayados

José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de Rayados, confirmó el primer refuerzo de Monterrey para la Liga MX Clausura 2025 tras confirmar que hoy en día es complicado guardar ‘secretos’ futbolísticos.

Luis ‘Hueso’ Reyes se convirtió, de esta manera y de forma oficial, en refuerzo de Rayados de Monterrey para el próximo torneo mexicano, anuncio que se dio en voz del directivo de la escuadra regiomontana.

“Desgraciadamente hoy en día no se pueden salvar secretos, entonces no puedo dejar de decirles que lo de Luis Reyes, más allá de que nos va a salir a matar nuestro director de medios porque lo tiene que hacer oficial en un rato más, pero lo haré en este momento, porque no les voy a decir una mentira. Estamos amarrados con él.

“Luis será nuestro primer refuerzo, el Hueso. Un jugador con experiencia, con calidad, con personalidad, regio, es de aquí; nos genera identidad. Él está feliz de venir, de regresar. Me decía que tenía 18 años sin vivir en Monterrey, estar de vuelta lo motiva mucho además de venir a una institución como la nuestra”, indicó ‘Tato’ Noriega.

El defensivo de 33 años de edad jugará por primera vez en su carrera futbolística con un equipo de la ciudad de donde es originario, pues en todo este tiempo ha militado fuera de su tierra.

‘Hueso’ Reyes debutó en la Liga MX como jugador del Atlas en 2016; en el máximo circuito también ha militado en Atlético de San Luis y América. Tanto en las Águilas como en los Zorros lo hizo en dos etapas.

“Sentimos que en ese sector de la cancha teníamos una oportunidad en cuanto a la cantidad de gente que puede jugar en esa zona, sobre todo aunado a un 2025 muy cargado de actividad y necesitábamos gente para competir en ese puesto y tener a todos en el mejor nivel.

“Así es que muy contento de que Luis Reyes, el Hueso, sea nuestro primer refuerzo para este torneo que viene”, indicó ‘Tato’ Noriega rumbo a la Liga MX Clausura 2025, un año en el que además Monterrey participará en el Mundial de Clubes y la Leagues Cup.