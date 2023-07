Luis Suárez no llegaría al Inter Miami y podría poner fin a su carrera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- La llegada de Lionel Messi al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) generó que estallaran los rumores sobre posibles refuerzos del conjunto miamense.

Los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba siguieron los pasos de su excompañero en el Barcelona y arribaron al equipo de David Beckham.

De igual forma, los nombres de Andrés Iniesta y Luis Suárez sonaron fuertemente para completar la reunión blaugrana en Estados Unidos.

Sin embargo, con el paso de los días, ambas negociaciones se han ido enfriando, sobre todo la del centrodelantero uruguayo que todavía tiene contrato con el Gremio de Brasil.

"El asunto obedece al desgaste que tengo en la rodilla, una lesión crónica de la que todos saben y que yo no la escondo. Y el ritmo que tiene el fútbol brasileño es muy alto, así como la intensidad".

"No sé si voy a seguir. No sé si voy a otro club. Sé que voy a bajar la intensidad. Eso sí es seguro. Después decido", apuntó.