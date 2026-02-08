logo pulso
CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

Mack Hollins llega esposado y con máscara al Super Bowl LX

El receptor de los Patriots, Mack Hollins, impacta con su vestimenta en el Super Bowl LX al llegar esposado y con máscara.

Por El Universal

Febrero 08, 2026 07:02 p.m.
Mack Hollins llega esposado y con máscara al Super Bowl LX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El receptor de los New England Patriots, Mack Hollins, se ha colocado como uno de los jugadores más "raros" dentro de la NFL, esto debido a las distintas vestimentas que llega a utilizar previo a los juegos y, también por siempre estar descalzo.

En 2018, el jugador de los Patriotas sufrió una dura lesión, por lo que decidió emprender un viaje alrededor del mundo. En esta aventura, conoció a un grupo de australianos en Melbourne, quienes le enseñaron una serie de ejercicios holísticos de suelo para acelerar su recuperación y desde entonces, adoptó el estilo de andar sin zapatos.

"Mi fortaleza general mejoró, mis rodillas y cadera son más fuertes, tengo mejor percepción de mi cuerpo, del clima, de cómo se siente el suelo y creo que estoy más saludable por eso. Encuentro muchas más cosas positivas que negativas como solamente poder pisar una roca", comentó para Nicolás Schiller, reportero de EL UNIVERSAL Deportes previo el Super Bowl LX.

Así llegó Mack Hollins al Super Bowl LX

Este domingo 8 de febrero, los Patriotas enfrentan a los Seahwks en el Super Bow LX en el Levi's Stadium en San Francisco, California. En su llegada al inmueble, el receptor lució un uniforme que simulaba el de un reo, acompañado de unas esposas en manos y los pies, demás de una máscara al estilo Hannibal Lecter.

Su vestimenta ocasionó que se viralizara en redes sociales, provocando diferentes tipos de reacciones.

