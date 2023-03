Madre de Dani Alves escribió mensajes refrentes al caso de su hijo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Dani Alves se encuentra en una prisión de Barcelona desde enero pasado tras ser señalado de una agresión sexual a una mujer en un antro.

El caso del brasileño no avanza, la defensa del exjugador de Pumas está en busca de libertad condicional, pero la autoridad catalana considera que no hay pruebas suficientes para autorizar dicho castigo, consideran que hay un "riesgo de fuga", por lo que Dani Alves permanecerá en la cárcel hasta que determinen una nueva fecha de juicio.

Recientemente salieron a la luz los mensajes que la madre de Dani Alves ha hecho referente al caso de su hijo.

"Amigos que nunca lo traicionarán si alimentan a un perro durante tres días se acordará de ustedes durante 30 años, si alimentan a una persona durante 30 años se olvidarán de ustedes en tres días", escribió Lucía Alves, madre del jugador.

Mientras que en otra publicación señaló que está apegada a la fe para encontrar un consuelo durante esta dura etapa que enfrenta Dani Alves.

"Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito, es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar. Sé que mi sonrisa les molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos 40 días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar, sigo firme y fuerte", señaló la madre del exjugador del Barcelona.