Magic vence al Heat de Miami

ORLANDO.- Desmond Bane igualó su mejor marca de la temporada con 37 puntos y el Magic de Orlando avanzó a las semifinales de la Copa NBA con una victoria el martes 117-108 sobre el Heat de Miami.

Jalen Suggs anotó 20 unidades y Paolo Banchero agregó 18 puntos y siete rebotes para el Magic, que ahora espera a su rival del duelo entre los Knicks de Nueva York y los Raptors de Toronto el sábado en la ronda semifinal en Las Vegas.

Norman Powell lideró a Miami con 21 tantos. Tyler Herro añadió 20 y Bam Adebayo y Andrew Wiggins sumaron 19 cada uno para el Heat, que ha perdido tres veces en Orlando esta temporada.

Bane encestó dos triples y anotó en una jugada de tres puntos en los primeros 2:06 del último cuarto, ampliando la ventaja de seis puntos del Magic a 13. El Heat nunca redujo la diferencia a menos de nueve hasta el último minuto.

El Magic jugó por primera vez esta temporada sin Franz Wagner, quien se espera que esté fuera varias semanas debido a un esguince severo de tobillo.

El Heat encestó sus primeros seis tiros y lideraba 15-0 cuando Herro hizo una bandeja a menos de tres minutos del inicio del juego. Pero Miami se enfrió y terminó el juego atinando 8 de 33 (24.2%) de tres. Herro falló sus seis intentos de triple, incluyendo un tiro abierto que podría haber reducido la diferencia a cuatro con 37 segundos restantes.