Mahomes y los Chiefs debutan en Brasil contra los Chargers

Por segundo año consecutivo, la Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil, será sede de un partido de temporada regular de la NFL. El duelo promete espectáculo: Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs frente a Justin Herbert y los Chargers de Los Ángeles, quienes fungirán como locales administrativos.

Los actuales subcampeones del Super Bowl abren la temporada 2025 con un enfrentamiento de alto voltaje ante un rival divisional que amenaza con terminar con su dominio de ocho años en el Oeste de la Americana. La campaña pasada, los Chiefs conquistaron la división por novena vez consecutiva, mientras que los Chargers lograron colarse a la ronda de Comodines.

En el segundo año de Jim Harbaugh, Los Ángeles apuestan fuerte por su defensiva —la mejor de la liga en puntos permitidos en 2024— y por un ataque terrestre que lidera Omarion Hampton, candidato al premio de Novato Ofensivo.

La NFL continúa su estrategia de internacionalización. Para los Chiefs, este será su cuarto partido fuera de Estados Unidos: Londres en 2015, Ciudad de México en 2019 —con victoria sobre los Chargers por 24-17—, Frankfurt en 2023, y ahora Sao Paulo, con samba y fútbol americano en un mismo escenario.