Majo Rodríguez y su pasión por los Tracto

La joven piloto María José Rodríguez, nacida en Puebla, habló que su llegada a los Tractocamiones Freightliner se produce porque corría en un equipo cuyo ingeniero era Enrique Lopezpape, quien tiene una buena amistad con Michel Jourdain Sr. y que esté le comentó que necesitaban una mujer para "Los Gigantes de las Pistas"

"Aunque no se sepa vengo de una familia que le gusta mucho el deporte motor, mis abuelos corrían y lamentablemente no pude llegar a verlos competir, pero mi papá también lo hizo en las motos y después también en autos turismo de resistencia y velocidad", expresó Majo.

La piloto de Value Parts-Freightliner dijo que al principio que costó ser aceptada por los otros competidores y no porque la trataran mal o porque tuvieran algo contra las mujeres, sino en el sentido que no le compartían los datos que se debían conocer para correr en un tractocamión.