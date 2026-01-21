Man City naufraga ante Bodo/Glimt

El Manchester City sufrió una de las derrotas más humillantes en la historia de la Liga de Campeones, sucumbiendo el martes 3-1 ante el modesto club noruego Bodo/Glimt. El monarca defensor Paris Saint-Germain también tropezó inesperadamente al perder 2-1 de visita al Sporting de Lisboa.

El plantel de estrellas del City que dirige Pep Guardiola fue zarandeado dentro de un estadio con capacidad para 8,000 personas en Bodo, una ciudad pesquera noruega al norte del Círculo Polar Ártico cuyo club de fútbol compite en la Liga de Campeones por primera vez en esta edición.

La expulsión de Rodri, el ganador del Balón de Oro en 2024, en la segunda mitad completó una aciaga noche para el City, un club que gasta grandes sumas en fichajes, en Bodo, una ciudad pesquera con una población de alrededor de 55,000 habitantes y ubicada al norte del Círculo Polar Ártico, a más de 1,000 kilómetros al norte de Oslo.

Kasper Hogh firmó goles desde corta distancia a los 22 y 24 minutos para que Bodo/Glimt se encaminara a su primera victoria en la competición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jens Petter Hauge enloqueció a los aficionados locales dentro del estadio Aspmyra al clavar el balón en el ángulo superior a los 58, poniendo un asombroso 3-0 en el marcador.

El City respondió mediante Rayan Cherki a los 60, pero las esperanzas de una remontada se vieron minadas por Rodri al ser expulsado a los 62 tras recibir una segunda tarjeta amarilla en rápida sucesión.

La victoria no fue casualidad para Bodo, que constantemente perforó la porosa defensa del City, muy mermada por lesiones, en jugadas de contragolpes. Les anularon dos goles por decisiones de fuera de juego ajustadas, además de remecer el travesaño y forzar algunas intervenciones providenciales de Gianluigi Donnarumma.

El City ha gastado más de 500 millones de dólares en nuevos fichajes durante los últimos 12 meses, pero está pasando por un mal momento.

Esta sorpresa se encuentra entre los resultados más improbables a lo largo de los años en la Liga de Campeones, destacándose la victoria del club moldavo Sheriff por 2-1 ante el Real Madrid 2021, el triunfo de Rubin Kazán por 2-1 ante el Barcelona de Guardiola en 2009, y el Basilea suozo venciendo al Manchester United de Alex Ferguson por el mismo marcador en 2011.