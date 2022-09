Mané le recuerda a Müller que no debe dar pases a Lewandowski

BERLÍN, Alemania (EFE).- Thomas Müller, mediapunta del Bayern Múnich, dijo que su excompañero Robert Lewandowski, a quien se enfrentará este martes por primera vez desde su fichaje por el Barcelona, nunca será completamente algo del pasado para el club bávaro.



"Durará tiempo hasta que este goleador maravilloso sea cosa del pasado. Tal vez nunca será cosa del pasado porque su nombre se ha inscrito en los libros de historia", dijo en la conferencia de prensa previa al partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones que enfrentará a ambos equipos en el Allianz Arena.

La primera y la última pregunta a Müller estuvieron relacionadas con Lewandowski, con quien formó un dúo letal durante muchos años. Contó una broma del senegalés Sadio Mané, una de las novedades para esta temporada en la plantilla bávara, que le dijo que tendría que tener cuidado de no equivocarse y dar un pase de gol a Lewandowski.

Interrogado acerca de si ente él y Mané podría haber en el campo una relación similar a la que tuvo con Lewandowski, Müller indicó que ahora el Bayern juega distinto.

"Esa relación entre Lewy y yo en el campo que se desarrolló durante años es nieve de ayer. Tenemos una nueva situación, tenemos cuatro jugadores ofensivos adelantes cada uno de los cuales puede aparecer como centro delantero", explicó.

"Naturalmente cuando no ganamos hay críticas de que no tenemos una referencia arriba. Pero cuando ganamos todo está bien y se dice que hemos aprovechado tal vez de que los defensas contrarios no sabían qué jugador era la referencia arriba", aseguró.

Müller fue interrogado acerca de la cadena de empates del Bayern en la Bundesliga y acerca de si no había un efecto que hacía que en algunos jugadores la concentración fuera mayor en grandes partidos ante grandes rivales.

"Eso existe, uno no quiere que sea así y trata de luchar contra eso. Pero hay partidos que se ven también por parte de los espectadores y la prensa especializada como especiales", contestó.

"Hay un estímulo extra, tal vez haces un esprint más. No es una decisión premeditada pero me puedo imaginar que eso ocurra inconscientemente", agregó.

Müller dijo que una clave en el encuentro de este martes es ser consecuentes en el trabajo de recuperación de pelota e impedir que el Barcelona tenga transiciones rápidas en las que jugadores como Lewandowski pueden hacer mucho daño si se le dan libertades