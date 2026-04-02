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Maniató Matthew Boyd la ofensiva de Angelinos

Por AP

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Maniató Matthew Boyd la ofensiva de Angelinos

CHICAGO.- Matthew Boyd ponchó a 10 mientras lanzando hasta la sexta entrada, y los Cachorros de Chicago vencieron el miércoles 6-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Nico Hoerner conectó tres hits por Chicago en una tarde fría y ventosa en Wrigley Field. Matt Shaw tuvo dos hits y dos carreras impulsadas, y Alex Bregman se embasó tres veces en el juego decisivo de la serie de tres encuentros.

Boyd (1-1) permitió dos carreras, una limpia, y dos hits en 5 2/3 entradas en su segunda apertura de la temporada. Al zurdo le anotaron seis carreras en 3 episodios y dos tercios en la derrota 10-4 ante Washington en el día inaugural.

Zach Neto tuvo dos de los cuatro hits de los Angelinos. A Yusei Kikuchi (0-1) le cargaron cinco carreras y seis hits en 5 1/3 innings. Chicago tomó el control con cinco carreras en la tercera entrada. El panameño Miguel Amaya recibió base por bolas y anotó desde primera con el doble de Hoerner al hueco entre el jardín izquierdo y el central. Bregman conectó un sencillo que remolcó a Hoerner, y Dansby Swanson impulsó a Ian Happ con un elevado de sacrificio. Shaw y Pete Crow-Armstrong aportaron sencillos productores con dos outs.

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Pareció que el mánager debutante de Los Ángeles, Kurt Suzuki, quería solicitar una revisión en repetición de la jugada en el plato cuando Amaya anotó, pero se la negaron porque tardó demasiado en decidir si pedía el desafío.

Por los Angelinos, los cubanos Yoan Monacada de 4-1, Jorge Soler de 4-0. El venezolano Oswald Peraza de 4-0. Por los Cachorros, el panameño Miguel Amaya de 1-0 con una anotada.

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