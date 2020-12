Manuel Negrete revela estado de salud de Luis Flores

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, informó que el exfutbolista Luis Flores no tuvo que ser intubado y ha respondido al tratamiento que le han dado para contrarrestar el Covid-19.

Negrete reveló que el exjugador de los Pumas, Chivas, Cruz Azul y Atlas estuvo grave y fue hospitalizado después de que se le detectó el coronavirus.

"Me informa la familia de mi amigo y compañero en #Pumas y Selección Mexicana, Luis Flores, que su estado de salud es estable y paulatinamente en mejoría, luego de caer enfermo de #Covid19", informó Negrete.

"Cuando fue hospitalizado su estado era grave, no ha sido necesario intubarlo y gradualmente ha reaccionado favorablemente al tratamiento".

"Se mantiene bajo estricta observación médica y esperamos su pronta recuperación", agregó Negrete en su cuenta de twitter.

Además de jugador en la Liga MX y campeón de goleo, Flores también vistió las casacas del Sporting de Gijón y Valencia del balompié español.

De 59 años de edad, dirigió a los Pumas, Veracruz y Toros del Atlético Celaya.