Manuel Neuer podría salir del Bayern Munich

Manuel Neuer podría salir del Bayern Múnich. El portero y capitán del club bávaro, evidenció su molestia cuando los detalles de su renovación salieron a la luz, declarando que esto lo haría pensar un poco mejor las cosas, lo que ha sido tomado como una advertencia de que se puede marchar del equipo.

El diario "Sportbild", reveló que Neuer habría pedido un sueldo anual de 25 millones de dólares, que quiere firmar un contrato por cuatro años, mientras el club solo le ofrece dos. Además de que no le gustó que se contratara a un portero de 23 años.

Por todo esto el experimentado cancerbero dijo: "Siempre consideré importante trabajar de manera confidencial con la directiva; con la misma lealtad con la que me comporto con el club en mi función de jugador y capitán. Si ahora salen detalles a la luz de manera intencionada, pues también tiene que ver con el aprecio. Esto no lo reconozco del Bayern Múnich".

Desde inicios de temporada Neuer ha manifestado no estar muy feliz en el equipo de Múnich, saliendo al aire discusiones con el director deportivo, además de que se negó ir a la banca algunos partidos para darle juego al portero suplente. Se habla de que esto podría ser el principio del fin en la relación entre Neuer y el Bayern.