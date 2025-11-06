Marcelo Flores elige a Canadá sobre México en convocatoria sorpresiva

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).-El futbolista Marcelo Flores, uno de los prospectos más importantes del futbol mexicano para los próximos años, parece alejarse cada vez más de la Selección Mexicana.

Luego de semanas de incertidumbre sobre su futuro, todo parece indicar que el atacante de Tigres tendría ya todo definido, al aparecer convocado por Canadá para los próximos partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

Mediante redes sociales, el combinado canadiense anunció a los jugadores que estarán disponibles para los encuentros ante Ecuador y Venezuela, programados para el 13 y 18 de noviembre, respectivamente; un listado en el que aparece Flores.

En el comunicado, que tomó por sorpresa a los aficionados, se explica que Marcelo -quien ya ha vestido la camiseta del Tricolor en juegos amistosos- será jugador de entrenamiento, por lo que acompañará al grupo sin posibilidad de participar en los partidos.

Con el visto bueno del técnico Jesse Marsch, quien presumió tener comunicación con el atacante y su entorno desde hace meses, se espera que el cambio de federación se dé pronto.

Marcelo Flores disputó tres partidos con la Selección Mexicana, todos antes de cumplir 21 años, por lo que aún puede solicitar un cambio ante la FIFA, con miras a formar parte del grupo que podría disputar la Copa del Mundo de 2026.