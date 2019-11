Marcone es opción para Cruz Azul, revela Siboldi

El mediocampista argentino Iván Marcone es elegible e interesante para que regrese a Cruz Azul, aseguró el técnico del equipo, Robert Dante Siboldi, aunque dejó en claro que no hay nada oficial.

"Es un jugador que ha estado en la institución, que ha sido comprobado en el futbol mexicano, sin duda que es elegible e interesante, como hay varios más", dijo el estratega en conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria.

Al término del entrenamiento del equipo este jueves reiteró que hasta que no haya algo oficial seguirán esperando, aunque dejó ver su interés en que llegue al equipo.

"Vamos a ver si el jugador está disponible a venir y si la directiva está en condiciones de adquirirlo, lo hablaremos con la directiva para ver a qué acuerdo se puede llegar, mientras no haya un diálogo de la directiva respecto a ese tema puntual, seguiremos esperando".

Y aunque las puertas para Marcone estarían abiertas, aseveró que "hasta ahora nada oficial, sólo rumores a nivel de prensa, es un jugador que conoce la institución y ha estado aquí, es lo que te puedo decir, después nada oficial".

Del equipo celeste, que aún tiene ligeras esperanzas de clasificar a la Liguilla, Siboldi ya piensa en la planeación del próximo torneo y buscará en los dos partidos que le restan al club que algunos jugadores se ganen su continuidad.

"Sin duda que las decisiones las tomaremos al término del torneo, sin duda estamos planeando para lo que viene, cada partido es un examen, una prueba, estaremos analizando y viendo quiénes entran en nuestra idea futbolística, lo que pueda poner de aquí en más servirá para saber si podemos contar con ese jugador o no para el siguiente torneo".

Aunque será al término del torneo cuando hable de qué jugadores ya no entran en planes, agradeció el voto de confianza que le brinda la directiva para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

"Sin duda (da tranquilidad), es un voto de confianza al trabajo que hemos realizado y estamos planeando y visualizando lo que puede venir a futuro, tratando de hacer ya la planeación de pretemporada, sin duda que el apoyo te da tranquilidad para planear lo que pueda venir".

"Al 'Chaquito' Giménez le hace falta madurar"

El Cruz Azul podría quedar eliminado de la Liguilla, en el arranque de la Jornada 17 del Apertura 2019; sin embargo, Robert Dante Siboldi no quiso detallar los planes para el próximo torneo.

El entrenador cementero no quiso hablar del futuro del club, solamente le contestó a Christian Giménez, padre de su pupilo, Santiago. El "Chaco" declaró que "Chaquito" era buscar minutos en otro equipo.

"Respeto mucho la opinión del 'Chaco', es su opinión, Santiago entra en planes, pero es un chavo que le hace falta madurar, tener más minutos en su categoría, destacó en la 17 porque jugaba con jugadores de su misma edad, pero necesita seguir su proceso de desarrollo y madurez, en medida de que vaya entrenando se acelerará su proceso de maduración. No hay que apurarlo, no es debutar por debutar ni poner por poner".