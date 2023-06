María José Alcalá es nombrada presidenta del Comité Estabilizador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles World Aquatics (antes FINA), lanzó un comunicado en el que oficializa a María José Alcalá como la nueva presidenta del Comité Estabilizador, organismo que se instaló el año pasado (enero 2022), con el fin de velar por los deportes acuáticos en México, luego de los conflictos que salieron a la luz tras una serie de investigaciones contra Kiril Torodov (presidente desconocido de la Federación Mexicana de Natación).

"El Comité de Estabilización de Deportes Acuáticos de México ahora está presidido por María José Alcalá, exmedallista del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en clavados y presidenta del Comité Olímpico de México", señala el comunicado de World Aquatics.

En medio de todo esto, Ana Gabriela Guevara (titular de la Conade) también se colocó en el ojo del huracán por apoyar a Todorov y por el tema de las becas que les habían sido retiradas a algunos deportistas acuáticos, como por ejemplo, a los integrantes del equipo de natación artística.

Y ahora que World Aquatics confirmó a Alcalá como dirigente del Comité, la también presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) habló al respecto desde El Salvador, donde se realizan ahora los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.

"Nos toca encabezar los trabajos como parte del COM, espero que sea un poco menos tenso, tanto en la parte de la autoridad que ejerce Ana Gabriela Guevara, para los atletas, para todos en general. Esto puede ser el inicio de una posible solución a todos los conflictos. Yo solicitaré a Ana (Guevara) tener una reunión, ojalá se pueda dar pronto. Tanto la directora de Conade como el COM, lo que buscamos es una coordinación de esfuerzos para todos los atletas", dijo Alcalá al sitio Todo menos Futbol.

Sobre el trabajo que realizará en el Comité Estabilizador, "Marijose" añadió: "Voy a revisar toda la documentación que manda World Aquatics, entenderla, ver cuáles serán nuestras obligaciones y lo que tendremos que acomodar; lo más importante es cómo podemos aportar soluciones a los atletas, esto está complicado, pero todos vamos a buscar una solución positiva". Y sentenció: "Todos tenemos que serenarnos y aportar mucha diplomacia a la situación".



Así queda integrado el Comité Estabilizador en las disciplinas acuáticas

Con este anuncio de World Aquatics, así queda integrado el Comité Estabilizador para las diferentes disciplinas acuáticas en México:

· Verónica Pavón (Natación Artística)

· Jorge Enrique Carreón (Clavados)

· Adriana Jiménez (Clavados de altura)

· José Manuel Sotomayor (Natación)

· Jorge Castro (Waterpolo)

· Rodolfo Zarco (Aguas abiertas)