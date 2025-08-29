Mariana Zambrano, la promesa del Taekwondo según María del Rosario Espinoza

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Taekwondo ha sido una disciplina que ha dado múltiples medallas a México en Juegos Olímpicos, teniendo a María del Rosario Espinoza como la más destacada (conquistó tres preseas), y ahora ella pone su ficha en Mariana Zambrano, joven de 19 años.

La adolescente mexicana es una de las grandes promesas en este deporte, por lo que la ahora entrenador de Parataekwondo la coloca como una atleta a seguir de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Claro, Mariana es una de las cartas para el taekwondo mexicano. Es una atleta joven que también necesita agarrar más experiencia", apuntó la histórica deportista tricolor.

Mariana Andrea Zambrano tuvo una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, donde la jalisciense cosechó una medalla de oro en la categoría de los -49 kgs.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta presa, la joven atleta aseguró su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, pero antes deberá de seguir recolectando experiencia para ir madurando en lo deportivo, y para eso estará participando en Grand Prix y en Mundiales que están cerca.

Para el mes de octubre se estará celebrando la Copa del Mundo de Taekwondo en Wuxi, China, que será del 24 al 30 del mes antes mencionado. Zambrano seguramente estará en este evento, que significa su primero a nivel mayor, por lo que María del Rosario Espinoza le mandó un mensaje a ella y al resto de taekwondoínes.

"Es importante que los atletas jóvenes fluyan y aprendan en el Campeonato del Mundo. Ella (Mariana) es su primer evento del Mundo, lo más importante para un atleta joven es que trace su línea de qué es lo que espera en este Mundial. Algo fundamental es que todos se tienen que preparar".

El próximo año también arrancan los Gran Prix, competencias cruciales para abonar puntos al ranking y para ir acercándose a conquistar su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.