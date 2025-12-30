Marruecos y Sudáfrica avanzan a octavos

RABAT, Marruecos.- El anfitrión Marruecos y Sudáfrica avanzaron a la fase de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones el lunes, cuando la estrella de Egipto, el egipcio Mohamed Salah, recibió descanso con su equipo ya clasificado.

Marruecos aseguró su lugar en los octavos de final con la goleada 3-0 sobre Zambia. Los anfitriones lideraron el Grupo A y parece que disputarán todos sus juegos de eliminación directa en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70.000 espectadores, que también albergará la final el 18 de enero.

Otras celebraciones

Los resultados en el Grupo A, donde Comoras terminó tercero con dos puntos, y en el Grupo B, donde Angola también terminó tercero con dos puntos, provocaron celebraciones en otros lugares. Eso se debe a que los equipos con más de dos unidades que aseguraron terminar al menos en el tercer lugar de sus grupos han avanzado a la ronda de eliminación.

Los cuatro mejores terceros lugares de los seis grupos avanzan, junto con los dos primeros de cada sector. Los resultados directos son el primer factor determinante si dos equipos terminan con la misma cantidad de puntos en un grupo.

Esto significa que Senegal, campeón de la edición del 2021, Congo y Benín (debido a su victoria sobre Botsuana, la primera en el torneo) clasificaron antes de sus últimos partidos en el Grupo D, y el campeón defensor Costa de Marfil, el cinco veces ganador Camerún y Mozambique (por su victoria contra Gabón) están clasificados en el Grupo F.

Burkina Faso y Sudán avanzan junto con Argelia, ya clasificada, del Grupo E porque ambos derrotaron a Guinea Ecuatorial.

Angola, que tiene una mejor diferencia de goles que Comoras, aún puede avanzar con dos puntos si la ya clasificada Nigeria vence a Uganda y Túnez derrota a Tanzania en el Grupo C el martes.

Esta vez solo hubo alegría

Esta vez solo hubo celebraciones, después de que los aficionados de Marruecos silbaran al equipo durante su último juego, lo que provocó un reproche del marroquí Achraf Hakimi el domingo.

Ayoub El Kaabi aseguró la victoria al 50 con una espectacular chilena, su segunda del torneo. Una bandera de fuera de juego añadió drama, ya que el gol fue anulado y luego validado después de que una revisión del VAR confirmó que El Kaabi estaba habilitado, lo que desató celebraciones más jubilosas entre la gran mayoría de los aficionados en el estadio.