Marsella frena su mala racha a costa de Metz

MARSELLA.- Mason Greenwood dio dos asistencias y el Marseille se recuperó de derrotas consecutivas en la Ligue 1 para imponerse el viernes por 3-1 al colista Metz.

Los hombres de Habib Beye llegaron al partido tras perder ante Monaco y Lille por el mismo marcador de 2-1, y estaban decididos a no caer en un segundo encuentro seguido en casa por primera vez desde noviembre de 2024.

Pierre-Emerick Aubameyang abrió el marcador a los 13 minutos, cuando recibió un pase de Greenwood y definió para culminar un rápido contraataque.

La asistencia de Greenwood permitió a Igor Paixão picar el balón por encima del arquero y poner el 2-0 a los tres minutos del segundo tiempo. Pero un minuto después, Georgiy Tsitaishvili descontó para el equipo visitante.

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Sin embargo, Metz casi no volvió a inquietar y Hamed Junior Traore completó la cuenta en el tiempo añadido para el 3-1, lo que elevó al Marseille por encima de Lille y al tercer puesto.