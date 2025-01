Martín Anselmi se despide; asegura que pronto se sabrá la verdad

Martín Anselmi hizo su último adiós. El ahora extécnico de Cruz Azul, sin hacer ruido ni ofrecer muchas palabras de despedida, tomó sus maletas y abandonó el país. Su cuerpo técnico lo acompaña en esta aventura. El equipo portugués aún no paga su cláusula y eso tomó por sorpresa a la Máquina.

En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez se dirigió hacia la puerta de embarque, con su chaleco negro y una gorra verde, para tomar su vuelo a Europa.

Su vuelo tuvo una demora, estaba planeado su salida a las 23:00 horas y finalmente saldrá a las 6:25 am. Al ver a los medios de comunicación, se escondió para evitar dar declaraciones.

Después de un tiempo, al no poder esconderse de los reflectores, tuvo que tomar sus cosas y pasar entre los medios de comunión. Antes de abordar, indicó que pronto se sabrá la verdad: "Ya llegará el momento de hablar. Me comunicaron del Porto, que ya hay un acuerdo, falta definir algunos detalles".

El destino del argentino está claro: Portugal. Anselmi se prepara para un nuevo desafío en su carrera, esta vez con el FC Porto, que ya lo espera con los brazos abiertos. A pesar de no haber oficializado aún su salida con Cruz Azul, el estratega emprende el vuelo que marcará su transición de la Liga MX al futbol del viejo continente.

El anuncio de su partida llegó por sorpresa para Cruz Azul, ya que después de armarle el plantel para este Clausura 2025 y después de dos jornadas en las que empató uno y perdió otro. Registró cuatro refuerzos en este mercado: Jesús Orozco, Omar Campos, Luka Romero y Mateusz Bogusz.

En un año y un mes al frente del equipo, Anselmi dejó su huella en La Máquina, aunque nunca alcanzó la gloria esperada. Su despedida, tan inesperada como su llegada, es un indicio claro de que el argentino tiene ambiciones más allá de la Liga MX.

El argentino no logró los títulos que la afición celeste deseaba, pero sí aportó una visión renovada y una estructura de juego que marcó un antes y un después en la era reciente del club. Una final y una semifinal, ambas perdidas contra el América, fue lo que consiguió.

Ahora, con su llegada a Portugal, Anselmi tiene una nueva oportunidad para demostrar su capacidad en una liga de mayor exigencia. En las próximas horas las miradas estarán puestas en lo que llegue a decir en su presentación.