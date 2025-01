Anselmi es presentado en el Porto y rompe el silencio

Aunque la situación con Cruz Azul en México no ha quedado aclarada, el entrenador argentino Martín Anselmi ya fue presentado este lunes como el nuevo responsable del banquillo del Porto en la Primeira Liga de Portugal.

Luego de abandonar la CDMX para viajar hacia Europa la semana anterior, el estratega sudamericano fue captado el pasado fin de semana en uno de los palcos del estadio durante el último partido de los Dragones, donde analizó al plantel al que va a dirigir a partir de ahora.

En el comunicado sobre su llegada, el club portugués expresó lo siguiente:

"Martín Anselmi cuenta en su currículum personal con cuatro títulos, todos conquistados al frente de Independiente del Valle: una Copa de Ecuador (2022), una Supercopa de Ecuador (2023), una Copa Sudamericana (2022) y una Supercopa Sudamericana (2023), siendo el segundo entrenador más joven en ganar un título continental de la Conmebol.

Comenzó dirigiendo al equipo chileno Unión La Calera, en 2022 regresó a Ecuador y se convirtió en el primer entrenador en ganar dos trofeos en una misma temporada con Independiente del Valle, hazaña que repitió al año siguiente. Fue a México y llevó a Cruz Azul a la final del campeonato, estableciendo un récord de puntos para el club", se lee.

- Martín Anselmi firma hasta el 2027 con el Porto

Tras su presentación en Portugal, el argentino Martín Anselmi ha firmado su nuevo contrato como entrenador del Porto hasta el año 2027, es decir, por dos temporadas.

"El español Luis Pastur y el argentino Facundo Oreja (entrenadores asistentes), el uruguayo Diego Bottaioli (preparador físico), el argentino Darío Herrera y el portugués Diogo Almeida (entrenador de porteros) completan el nuevo comité técnico del Porto", menciona el texto de su bienvenida a los Dragones.

Anselmi será el quinto argentino en dirigir a Porto, por lo que se une a la lista integrada por Eladio Vaschetto, Alejandro Scopelli, Francisco Reboredo y Lino Taioli.

"Cambiaron las reglas, me difamaron y ensuciaron"

Martín Anselmi fue presentado este lunes en Portugal como el nuevo entrenador del Porto, y en su primer mensaje ya como timonel de los Dragones, aprovechó para mandar una serie de mensajes a Cruz Azul, a sus aficionados y para dar su versión sobre cómo fue su salida del club de la Liga MX.

Cabe recordar que la semana anterior Anselmi y su cuerpo técnico dejaron México, sin dar detalles sobre su adiós y en medio de la tensión que se pudo notar durante su espera en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

El entrenador argentino remarcó que en La Máquina "le cambiaron las reglas", que lo difamaron y que incluso había solicitado a la directiva una conferencia ante los medios para despedirse del conjunto celeste.

"Nada de lo que se ha dicho estos días refleja la verdad. No compren lo que les están vendiendo; saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión la cual consideré mejor para mi crecimiento profesional, la asumo y me hago cargo. Pero lo hice de frente y con total transparencia hacia el club, sin vueltas. Me prometieron que me dejarían ir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Porto. Sin embargo, cuando todo estuvo listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México, en el mismo lugar donde todo comenzó. La situación se volvió insostenible, tanto para mí como para mi familia, que si bien iba a continuar su vida en México, tuvieron que salir de manera repentina", apuntó el sudamericano en su presentación en Portugal.

-----"Hemos dado todo por Cruz Azul", dijo Martín Anselmi

En esa misma charla de presentación, Martín Anselmi dio unas palabras para la afición de Cruz Azul, a quienes no les cayó del todo bien la salida del argentino del banquillo celeste.

"Habiendo sido entrenador de Cruz Azul, sigo siendo hincha del club, y quisiera aprovechar para dedicarle unas palabras. ellos. Es algo que quedará conmigo para siempre y algo que fue maravilloso. Saben que siempre, en todo lo que vivimos, siempre fui honesto y les he hablado con la verdad y sobre todo con el corazón, tanto mi cuerpo técnico como yo hemos dado todo por el club hasta el último día".

----"México, un país maravilloso; soy un azul de por vida"

En su mensaje, Martín Anselmi también dedicó unas palabras a México como país, a la Liga MX y a los rivales a los que enfrentó cuando estuvo al frente de Cruz Azul.

"Estoy agradecido a México, es un país maravilloso del cual nos sentimos parte en todos los sentidos. Nos ha abrazado su cultura. Gracias a su gente, a la Liga MX, a los entrenadores rivales, gracias por hacerme mejor y mejor personas. Y por supuesto no me pueden faltar mis jugadores, su compromiso, esfuerzo y valentía, que consiguieron que un gigante del futbol mundial como el Porto nos haya elegido para comenzar un proyecto que nos ilusiona. Saben que siempre estarán en mi corazón, (soy) un azul de por vida", finalizó.