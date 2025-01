Martín Demichelis y el inesperado encuentro con un oso en Monterrey

El director técnico de los Rayados, Martín Demichelis, no se tardó en adaptarse al futbol mexicano y prueba de ellos es la final que disputó con menos de 20 partidos al frente de la Pandilla. Sin embargo, a lo que, si debe adaptarse y que ya tuvo su primera prueba, es al avistamiento de osos que rondan en el área metropolitana de Monterrey. Uno de ellos, ya se asomó a la casa del argentino.

Evangelina Anderson, esposa del entrenador, publicó en redes sociales el video donde, vecinos les avisan de la presencia de un oso adulto en el jardín al lado de su casa. En el mismo video, el propio Demichelis se asoma con intenciones de grabar lo sucedido.

"No te acerques, es que no hay luz. Vengan para acá, si viene corriendo me da miedo", dice asustada Anderson, quien evita que su hija Emma corra hacia el oso.

"Ay Dios, se me salió el corazón. Allá va, es enorme", agregó más tarde entre risas y con más calma.

El oso, mientras tanto, se alejó del hogar del exdirector técnico de River Plate. Finalmente, empleados de seguridad de la colonia donde vive la familia Demichelis se acercaron a ahuyentar al oso con un carrito de golf.

De acuerdo con N+, "en 2024 se registraron casi 200 avistamientos de osos en Nuevo León. En esta región no hibernan y buscan comida en depósitos de basura".